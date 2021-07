„Ich bin beeindruckt, wie viele Einreichungen wir trotz widriger Umstände erhalten haben. Insgesamt freuen wir uns über 157 Preisträgerinnen und Preisträger. Das ehrenamtliche Engagement in Niederösterreich ist einzigartig und macht unser Land so lebenswert. Über die Aktionen Dorf- und Stadterneuerung sowie Gemeinde21 wurden 2020 rund 54.000 ehrenamtliche Stunden geleistet - das entspricht sechs Jahren Einsatz von engagierten Bürgerinnen und Bürgern in den Gemeinden und Regionen. Miteinander werden wir in Niederösterreich noch vieles schaffen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Erhöhung der Förderung auf 150.000 Euro

„Das Land Niederösterreich erhöht einmalig die finanzielle Unterstützung 2021 um 50 Prozent. So steht insgesamt eine Fördersumme in der Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung“, sicherte die Landeshauptfrau zu.

Von der Dorfplatz-Renovierung zur Zuzüglermappe

Die Verteilung niederösterreichweit auf die fünf Hauptregionen erfolgt folgendermaßen: das Waldviertel freut sich über 63 Einreichungen, das Weinviertel über 33 und das Mostviertel über 22. In NÖ-Mitte zählt man 13 Einreichungen und im Industrieviertel 33.

Die Themenvielfalt der Projekteinreichungen ist breit gefächert und reicht von der nachhaltigen Ortskernentwicklung durch Restaurierung von Dorfplätzen, Verweilplätzen, Vorplatzgestaltungen, Kleindenkmäler über Neugestaltung und Errichtung von Spielplätzen, Fußballplätzen und Sitzbänken bis hin zu Workshops, offenen Bücherregalen, Zuzüglermappen und Gemeinschaftsgärten.

"One-Stop-Shop für die Gemeinden in NÖ"

Maria Forstner, Obfrau der NÖ Dorf-und Stadterneuerung sagt: „Eines haben die verschiedenen Projekte gemeinsam: Sie alle werden durch den Einsatz des Ehrenamts erst ermöglicht und bereichern das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger.“

Christine Lechner, Geschäftsführerin der NÖ.Regional ergänzt: „Wir unterstützen von der Einreichung bis zur Umsetzung der Projekte – schnell und unbürokratisch. Wir vernetzen regionale Akteurinnen und Akteure und beraten zum Projekt. Wir verstehen uns als One-Stop-Shop für die Gemeinden in Niederösterreich und informieren zu aktuellen Wettbewerben und Förderaktionen. “