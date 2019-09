„Ich lass’ euch alles da.“ Das soll Udo Jürgens einst gesagt haben. Dafür, dass es stimmt, sorgt Lisbeth Bischoff – wenige Tage nach dem 30. September, also dem Tag, an dem der Weltstar 85 Jahre alt geworden wäre. Organisiert vom VAZ St. Pölten startet sie eine Tournee als Hommage an den Ausnahmekünstler.

Zu erzählen hat die Journalistin und Society-Expertin über Udo Jürgens vieles. „Ich war 13, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Dann habe ich die Schule geschwänzt, um auf seine Konzerte zu gehen“, erinnert sich Bischoff. Dass sie den Musiker noch so oft in ihrem Leben treffen sollte, ahnte die spätere Gesellschaftsreporterin damals noch nicht. Lisbeth Bischoff führte später 90 Interviews mit Udo Jürgens und begleitete ihn so bis zu seinem Tod. „Die Schwärmerei ist irgendwann gewichen, die Faszination aber geblieben“, betont die Autorin.

"Er hat das Leben genossen"

Kennengelernt hat sie Udo Jürgens gut. „Ich habe ihn immer als sehr professionell erlebt – und wahnsinnig pünktlich. Niemand hätte es gewagt, zu einem Termin mit ihm zu spät zu kommen.“ Auch ein Einblick in den Menschen hinter dem Weltstar wurde Bischoff gewährt: „Ich werde nie vergessen, wie mich Udo vor einem ausverkauften Konzert in der Stadthalle gefragt hat, was er tun solle, falls niemand zum Konzert komme“, schmunzelt sie. Persönlicher geworden sei das Verhältnis zwischen ihnen aber nie. „Ich war ja gar nicht sein Beuteschema, dafür war ich zu alt“, lacht Bischoff und erinnert sich an die vielen jungen Damen, die bei dem Künstler Schlange standen: „Er hat das Leben genossen.“

Nur positive Eindrücke hat er aber nicht hinterlassen: Ein Tag ist der Journalistin, die schon 2017 eine Biografie des Künstlers veröffentlichte, besonders schlecht in Erinnerung geblieben. „Ich wollte damals eine Homestory mit Udo drehen. Wir sind in die Schweiz gefahren, haben bei ihm angeklopft. Zuerst hat gar niemand aufgemacht, dann Udo im Bademantel, der meinte, dass er jetzt Skirennen schauen will“, nimmt es Bischoff heute mit einem Lächeln.

ORF 90 Interviews führte Lisbeth Bischoff mit Udo Jürgens. Aus den Infos daraus schrieb die ehemalige Journalistin und Society-Expertin die Biografie des Sängers, die sie nun bei einer Tournee präsentiert.

Seine direkte Art hat sie aber gleichzeitig an dem Star geschätzt. „Er hat sich immer politisch geäußert. Das vermisse ich heute etwas. Udo hätte schon längst etwas gesagt“, ist Bischoff überzeugt.

Einfließen sollen all diese Erfahrungen in die Shows der Tour, die am 7. November in Wiener Neustadt und am 28. November in St. Pölten, Halt macht. Bischoff liest aus ihrer Biografie. Johannes Lafer interpretiert, begleitet von Michael Kahr am Klavier, Udo Jürgens’ Hits wie „Aber bitte mit Sahne“ oder „Griechischer Wein“.