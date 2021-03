Schwertner, der mit seiner Familie in Klosterneuburg lebt, ist seit 13 Jahren für Menschen in Not im Einsatz – zuerst als Pressesprecher, heute als geschäftsführender Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Der 44-jährige Vater von vier Kindern wurde in dieser Zeit zu einer unverzichtbaren Stimme der Zivilgesellschaft. Für seinen Einsatz wurde er 2016 als „Kommunikator des Jahres“ und 2019 mit dem Blogger Award für Zivilcourage ausgezeichnet.

Sein Buch stellt eine Art persönliche Zwischenbilanz dar, samt autobiografischer Rückschau und sympathisch selbstkritischer Reflexion über das bisherige soziale Engagement, und enthält einige grundsätzliche Überlegungen auch zur prekären aktuellen Situation. Schönfärberei ist Schwertners Sache nicht: „Das Gerede von der ,Krise als Chance‘ nervt.“

Es gibt viele gute Gründe, gut zu sein

Schwertner erlebte in seiner Tätigkeit sowohl „Höflichkeiten und konstruktive Gespräche“ als auch „Niederträchtigkeiten und schwere Fouls in der politischen Bassena“. Trotzdem oder gerade deshalb ist er nach wie vor ein Befürworter des Dialogs und lehnt Schwarzweißdenken als Lösungsansatz ab, denn: „Dort die Bösen und hier die Guten – das geht sich nicht aus!“ Und mancher Gegensatz ist nur ein scheinbarer: „Das Sichern von Grenzen und das Einhalten der Flüchtlingskonvention dürfen und müssen einander nicht ausschließen.“

Gerade in den sozialen Medien herrscht heute eine feindselige Gesinnung, die wenig bringt. Der Influencer plädiert für „Raus aus der Dauerempörung!“

Statt dessen appelliert er an das solidarische Mitgefühl: „Ich sehe Chancen, wo andere zur Vorsicht mahnen, und bewege mich, wo andere erstarren.“ Dabei kann man bisweilen auch in Fettnäpfchen geraten. Aber auch Shitstorms in Flower-Rain verwandeln. Klar ist: „Wer Verantwortung übernimmt, wird auch Fehler machen.“

Der Begriff „Gutmensch“ hat zuletzt eine verächtliche Denunziation erfahren. Trotzdem beharrt Schwertner darauf: „Es gibt tatsächlich viele gute Gründe, gut und kein Arschloch zu sein. Wir müssen keine Helden werden. Es reicht und ist gut, Mensch zu bleiben.“

Darum empfiehlt Schwertner in seinem Buch, das Mut machen will: „Feiert das Leben! Am besten nicht morgen, feiert es heute. Feiert es hier und jetzt!“