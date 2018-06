Hierbei entscheidet man, wer einen in Zukunft (etwa bei Demenz oder Schlaganfall) vertreten soll und bei welchen Angelegenheiten, wie zum Beispiel den Verkauf einer Liegenschaft oder Einkäufe … Das kann man bei einem Notar, Rechtsanwalt oder Sachwalterverein schriftlich festlegen. „Bei dieser Form der Vertretung gibt es keine gerichtliche Kontrolle.“ Der Betroffene kann auch widerrufen.

Sollte man die Entscheidungsfähigkeit verlieren, ohne eine Vorsorgevollmacht zu haben, kann man dennoch einen Vertreter festlegen. Dank dieser neuen Vertretungsart. „Voraussetzung dafür ist das Vorliegen von geminderter Entscheidungsfähigkeit“, informiert die Broschüre „Erwachsenenschutzrecht“ des Justizministeriums. Der Betroffene muss also noch verstehen können, was es bedeutet, eine Vertretungsperson zu haben und zu wollen. Zum Beispiel bei einer beginnenden Demenz.

Gerichtliche Erwachsenenvertretung

(bisher Sachwalterschaft). Sie tritt durch einen gerichtlichen Beschluss in Kraft. In diesem steht genau, in welchen Angelegenheiten der Betroffene vertreten wird. Die Vertretung endet durch eine gerichtliche Entscheidung, nach drei Jahren … Aber eine Erneuerung ist möglich.