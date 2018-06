Der bisherige Pfarrer von Stockerau, Markus Beranek, wird ab 1. September dieses Jahres neuer Leiter des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien, zu der auch große Teile Niederösterreichs gehören. Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hat das am Montag bekanntgegeben. Zuvor hatte Veronika Prüller-Jagenteufel heuer im Februar angekündigt, in die Seelsorge der Caritas in ihrer Heimatdiözese St. Pölten zurückzukehren.

Schönborn: „Von allen am besten geeignet“

Der Entscheidung war ein Auswahlverfahren vorausgegangen. „Markus Beranek war schlicht und einfach von allen der Bestgeeignete“, betonte Erzbischof Schönborn, der auch Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz ist. Dieser sei mit seiner „pastoralen Kompetenz“ im Kreise der Seelsorger anerkannt. Er freue sich, dass Beranek die Herausforderung annehme.

Beranek (47) ist gebürtiger Wiener. Er wurde 1997 zum Priester geweiht. Von 2003 bis 2010 war er Vikariatsjugendseelsorger im Weinviertel und im Marchfeld. Seit 2010 ist er Pfarrer und seit 2011 auch Dechant in Stockerau. Seit dem Vorjahr leitet er den Pfarrverband am Jakobsweg Weinviertel, zu dem auch Stockerau gehört.

„Der Abschied aus Stockerau fällt mir nicht leicht“

Beranek sieht die Aufgabe als Pastoralamtsleiter „als Chance, zur Entwicklung unserer Pfarren in Zeiten großer Veränderungen beizutragen. Diese Lust an der Gemeindeentwicklung hat mich durch all meine unterschiedlichen Aufgaben der letzten Jahre begleitet und ich freue mich darauf, diese noch mehr als bisher zu meinem Schwerpunkt zu machen“, erklärte er im Pressedienst der Erzdiözese Wien. Sein Wunsch sei es zwar immer gewesen, Pfarrer zu sein, „weil ich Pfarre immer als einen Lebensraum und auch als wichtige Beheimatung erlebt habe. Deshalb fällt mir der Abschied von der Pfarre nicht leicht.“ Man könne aber nicht von Veränderung und Neuaufbruch in der Kirche reden, wenn man sich selber Veränderungen verschließe.

Beranek: „Ich danke allen, die mir diese Aufgabe zutrauen, ich danke den Menschen der Pfarren, in denen ich jetzt tätig bin, dafür, dass sie sich – ungefragt - auf diese kurzfristige Veränderung eines Pfarrerwechsels einlassen. Ich bitte um den inspirierenden Heiligen Geist, dass er uns hilft, als Diözese mutig die Zukunft zu gestalten und danke allen, die mich in ihr Gebet einschließen.“

Im Pastoralamt der Erzdiözese Wien sind 31 Mitarbeiter beschäftigt. Es unterstützt die Seelsorge vor Ort und arbeitet dem Erzbischof bei der pastoralen Entwicklung der Diözese zu. Das Pastoralamt hat damit eine Schlüsselrolle für den Entwicklungsprozess der Diözese inne.