„Wir sehen es gerade in Zeiten der Krise ganz deutlich: Die Menschen sehnen sich nach Zusammenhalt. Die Themen Armut und Einsamkeit und auch der Klimawandel sind die drängendsten Probleme unserer Zeit, mit den KlimaOasen wollen wir hier doppelt und dreifach wirken“, erklärt Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Auch heuer finden so, wegen des großen Erfolges im letzten Jahr, wieder die Caritas KlimaOasen statt.

Im Sommer 2020 wurden in den 17 KlimaOasen über 3.300 Gäste gezählt, die von 223 Freiwilligen versorgt wurden. Die KlimaOasen haben zum Ziel, Abhilfe gegen Einsamkeit, Armut und Hitze zu schaffen. Außerdem sollen Orte des Zusammenhaltes geboten werden.

Den Start hat am 31. Mai die niederösterreichische Pfarre in Rannersdorf gemacht. Weitere Termine in Rannersdorf sind der 14. und 28. Juni. In NÖ kommen noch die Pfarren Münchendorf (16., 23. und 30. Juni) und Hinterbrühl (16. Juni) dazu. Alle Infos gibt es auch unter www.caritas-wien.at/klimaoase.