Am Pilgertag gemeinsam im Weinviertel unterwegs

Die Wallfahrtskirche „Maria Trost“ in Kirchberg am Wagram, die Josefskirche in Engelmannsbrunn, die Pfarrkirchen in Fels am Wagram und Feuersbrunn sowie die Jakobskirche in Etsdorf: Diese fünf Kirchen wurden beim „Vikariatspilgertag“ des Nord-Vikariats am Jakobsweg Weinviertel von 45 Pilgern aufgesucht.

Begegnungen und Austausch

„Das Pilgern hat im Nord-Vikariat eine gute Tradition. Mein Vorgänger als Bischofsvikar, Matthias Roch, hat eine große Pilgerbewegung im Weinviertel angestoßen und über die Jahre fast alle Pfarren im Vikariat besucht“, sagt Bischofsvikar und Weihbischof Stephan Turnovszky.

Und: „Der Sinn des Pilgerns besteht darin, gehend das Leben zu meditieren. Wir sprechen vom Lebensweg, den wir zurücklegen. Pilgern ist ein Unterwegs-Sein gemeinsam mit anderen Menschen, mit Umständen, die man sich nicht immer aussuchen kann, wie etwa das Wetter, und durchaus auch mit Herausforderungen wie den körperlichen Grenzen beim Marschieren.“

Der Sinn des Pilgerns besteht darin, das Leben zu meditieren.“ Stephan Turnovszky Weihbischof

„Auch heuer durfte ich wieder mit Gleichgesinnten, vielen altbekannten Gesichtern sowie auch jenen, die zum ersten Mal dabei waren, ein Stück des Weinviertler Jakobsweges gehen und dabei die Seele baumeln lassen, aber auch auftanken“, freut sich Maria Neustifter aus der Pfarre Bad Pirawarth. „Die Weite der Landschaft am Wagram, die gute Versorgung der Pfarren auf dem Weg und die Nähe des menschlichen Miteinanders machten diesen Pilgersonntag zu einem Tag, für den ich vergelt’s Gott sage.“

Auch Josef Schwaiger aus der Pfarre Maissau genoss den Tag in vollen Zügen: „Für mich war der Vikariatspilgertag ein schönes Zusammenkommen von alten und neuen Pilgern, bei dem wir unsere Gedanken, Freuden und auch Sorgen austauschen konnten.“ Und: „Durch neue Begegnungen und Weggefährten können wir Zeichen im Herzen der anderen setzen. So nehme ich für meinen Lebensweg mit, dass ich Lasten ablegen, meinem inneren Stern folgen, meine Sehnsucht nicht aufgeben, die Zeichen am Weg wahrnehmen und mich in Geduld einüben will.“

Alle Infos auch unter www.jakobsweg-weinviertel.at .