Es ist eine alte Tradition, dass Menschen, bevor sie eine Reise antreten, um einen Segen bitten. Denn oftmals war eine solche Reise mit Gefahren, Risiken oder unvorhersehbaren Ereignissen verbunden. Für alle, die heuer unterwegs sind – sei es, weil sie einen Urlaub antreten, einen Ausflug planen oder einen anderen Weg vor sich haben –, gibt es im Quo Vadis oder direkt am Wiener Hauptbahnhof im „Raum der Stille“ die Möglichkeit, einen speziellen Segen zu empfangen. Priester und Seelsorger sind an diesen Orten anwesend, um Reisenden und auch Kindern den Segen zu spenden.

Doch was bedeutet das überhaupt? Segen bedeutet schlicht und berührend die Zusage Gottes: „Ich bin da.“ Der „Raum der Stille“ lädt auch dazu ein, zur Ruhe zu kommen. Gottes Segen und sein Zuspruch sollen jedem Weg, jedem Ausflug und jeder Reise die Gewissheit geben: „Ich bin nicht alleine, Gott begleitet mich auf allen meinen Wegen, wohin sie mich auch führen mögen.“

Am Wiener Hauptbahnhof kann der Segen am Freitag, 2. Juli, von 12 bis 19 Uhr und am Samstag, 3. Juli, von 6 bis 13 Uhr empfangen werden. Im Quo Vadis am Stephansplatz gibt es das Angebot am Freitag, 2. Juli, von 10 bis 18 Uhr.