Auch Kardinalstaatssekretär Parolin im Einsatz für unser Klima

Im Auftrag von Papst Franziskus nahm auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin beim Klimagipfel in Scharm El-Scheich in Ägypten teil. Der Vatikan will sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für eine Begrenzung der Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen einsetzen.

Dieser Einsatz betreffe vor allem zwei Ebenen. Zum einen habe sich der Kleinstaat verpflichtet, bis 2050 keine Kohlendioxid-Emissionen mehr zu verursachen. Zum anderen wolle sich der Heilige Stuhl für eine Erziehung im Sinne einer umfassenden Ökologie einsetzen. Politische und technische Maßnahmen reichten nicht aus. Sie müssten verbunden werden mit einem erzieherischen Ansatz, der einen neuen Lebensstil fördere und den neuartigen „Bund zwischen den Menschen und der Umwelt“ stärke.

Moralische Pflicht zum Handeln

Mit Blick auf die weltweiten Flüchtlingsbewegungen führte Parolin aus: „Wir haben eine moralische Pflicht zum Handeln, um auf die immer häufigeren und immer schwereren humanitären Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren oder diese zu verhindern.“

Immer mehr Migranten würden infolge der Klimaveränderungen vertrieben, wofür es konkrete Lösungen brauche. Wo es vor Ort keine Möglichkeiten der Anpassung, Abschwächung oder Stärkung der Widerstandsfähigkeit gebe, müsse Migration als „eine Form der Anpassung“ anerkannt und reguläre Migrationswege geschaffen werden. Eindringlich warnte Parolin auch davor, dass die Welt aufgrund globaler Verwerfungen in „unhaltbare isolierte Länderblöcke aufgeteilt“ werde.

Auch Österreich sei in Bezug auf den Klimaschutz und beim Erhalt der Biodiversität „gefordert, mehr zu tun als bisher“, sagten die Bischöfe bei ihrer Herbsttagung. Gleichzeitig will die Katholische Kirche in Österreich ihre Bemühungen zum Klimaschutz intensivieren. So haben die Bischöfe beschlossen, dass im Bereich der Diözesen die CO 2 -Emissionen bis 2030 um 60 Prozent reduziert werden sollen.