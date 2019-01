Das Dreikönigsfest am 6. Jänner wird von vielen als Abschluss der Weihnachtszeit gesehen. Die meisten räumen dann auch ihren Christbaum aus der Wohnung.

Für alle, die ihren Christbaum aber gerne noch etwas länger stehen lassen möchten, gibt es gute Nachrichten: Die christliche Weihnachtszeit dauert eigentlich noch bis zum 13. Jänner, bis zum sogenannten Fest der „Taufe des Herrn“.

An diesem Tag feiert die Kirche die Taufe von Jesus Christus vor mittlerweile fast zweitausend Jahren – und dieser Tag gilt zugleich auch als offizieller Abschluss des Weihnachtsfestkreises. Auch Papst Franziskus praktiziert das so und lässt seinen Christbaum samt Krippe am Petersplatz in Rom noch bis zum 13. Jänner stehen.

Früher war es üblich, den Christbaum sogar noch länger stehen zu lassen – und zwar bis zu „Darstellung des Herrn“ („Maria Lichtmess“) am 2. Februar. Bis zur Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil galt dieser Termin als Abschluss der Weihnachtszeit.