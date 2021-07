„Unsere Trauerbegleiter haben ihr Bestes getan, um sich um Trauernde zu kümmern, das war auch in vielen Fällen auf digitalem Wege möglich. Doch Menschen, die nicht digitalisiert waren oder zu viel Angst vor persönlichem Kontakt hatten, konnten wir nur telefonisch betreuen – was aber bei so einem tiefen Schmerz nicht das Gleiche ist, wie ein persönliches Gespräch“, erklärt Kathrin Unterhofer, Leiterin der Kontaktstelle Trauer der Caritas der Erzdiözese Wien, die Problematik der letzten Monate.

Nun wird gemeinsames Trauern wieder mehr möglich. Noch im Juli finden so eine Trauerwanderung und eine Offene Trauergruppe für Menschen, deren Angehörige an Covid verstorben sind, statt. Ab September hofft man auf Regelbetrieb.

Auch wenn die Umstellung der Gruppen auf Online-Betreuung prinzipiell gut funktioniert habe, sei die Freude bei allen Beteiligten groß, dass zusätzlich zur coronagerechten Einzelbegleitung nun auch wieder Gruppen in der Kontaktstelle für Trauer am Wiener Stephansplatz und gemeinsames Trauern in der Natur möglich sind.

Am 17. Juli findet im Maurer Wald – Lainzer Tiergarten eine Trauerwanderung statt (Gehzeit rund vier Stunden), am 13. Juli um 17 Uhr gibt es via Zoom eine Trauergruppe für Menschen, deren Angehörige an Covid verstorben sind. Nähere Infos hierzu gibt es bei der Anmeldung in der Kontaktstelle für Trauer unter 01 / 51 552 3099 oder per Mail an kontaktstelletrauer@caritas-wien.at.