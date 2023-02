Caritas: Duo folgt Michael Landau

Werbung

Der „Mister Caritas“ Michael Landau tritt etwas leiser. Zumindest ein bisschen. Mit 1. Februar hat sich der 62-Jährige nach 27 Jahren als Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien aus dieser Rolle zurückgezogen. Er wird sich gleichzeitig noch stärker um die Belange von der Caritas Österreich und der Caritas Europa kümmern, denen er weiterhin als Präsident vorsteht.

Ihm gefolgt sind zwei Direktoren. Alexander Bodmann und Klaus Schwertner bilden seit der Vorwoche eine Doppelspitze bei der Caritas Wien. „Ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie diese Rolle nun zur Gänze übernehmen, weil ich weiß, dass sie diese Aufgabe bestmöglich und mit der dafür notwendigen Aufmerksamkeit und Professionalität erfüllen“, betonte Landau.

Immerhin weist das Duo langjährige Erfahrung in der Caritas auf. Alexander Bodmann begann 1997 seine Tätigkeit bei der Caritas und ist bereits seit Mai 2007 Geschäftsführer der Caritas Wien, Schwertner stieg 2008 als Pressesprecher ein und bekleidet seit 2013 die Funktion als Geschäftsführer.

„Wir wollen die Dinge in guter Weise weiterführen“, erklärte Bodmann, der die Caritas-Hilfe weiterentwickeln will, um der Not mehr entgegensetzen zu können. Schwertner sieht die Zeiten für die Gesellschaft und für die Hilfsorganisationen herausfordernd. Daher brauche es dringend eine Stärkung des gemeinnützigen Sektors und des Freiwilligen-Managements. -wf-