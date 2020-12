Unter dem Motto „Sternsingen – aber sicher“ kann die Dreikönigsaktion heuer unter Berücksichtigung strenger Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Dennoch hat die Katholische Jungschar zahlreiche praxisgerechte Tipps ausgearbeitet, um möglichst allen einen Zugang zu den Sternsingern zu ermöglichen. Denn auch heuer sollen die Spenden wieder den rund 500 Sternsinger-Projekten für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika zugute kommen.

So wird es neben dem klassischen Sternsingen viele neue kreative Formen des Besuchs der Heiligen Drei Könige geben. Sei es eine persönliche Videobotschaft auf Bestellung, das Positionieren von Sternsingerkassen an frequentierten Orten, ein Auftritt der Sternsinger bei Gottesdiensten oder sogar das Abhalten eigener Sternsinger-Messen – wichtig ist bei alldem das Einhalten der Sicherheitsregeln. Dazu gehören die Berücksichtigung des Sicherheitsabstands, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen sowie die Einhaltung der gängigen Hygieneregeln. Risikopatienten sollen zudem nicht teilnehmen; wer Corona-typische Krankheitssymptome hat, soll zu Hause bleiben.

Ein Angebot ist auch der virtuelle Sternsinger-Besuch, damit jeder den Segen für ein gutes neues Jahr an alle Freunde und Verwandten schicken und mit einer persönlichen Widmung versehen kann. Mehr dazu gibt es unter www.sternsingen.at/virtuellerbesuch.

Weitere Infos zu besonderen Angeboten gibt es unter www.dka.at/sternsingen/corona