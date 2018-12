Nach fast zehn Jahren verabschiedet sich der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen. Viele Persönlichkeiten aus katholischer Kirche, christlicher Ökumene und Religionen nahmen am 5. Dezember am Abschiedsempfang teil.

Auch wegen der „kulturellen und sprachlichen Nähe in einem katholisch sehr geprägten Land“ habe er in Wien seine schönsten Jahre im diplomatischen Dienst verbracht, sagte Zurbriggen, der ursprünglich aus der Schweiz kommt. Er freut sich außerdem sehr über den Zuspruch der Diözesen für die seit 2009 ernannten Bischöfe.

Bei einem Festakt in der Wiener Hofburg wurde ihm von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun auch das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Die guten Vatikan-Wien-Beziehungen seien ihm bei seinem jüngsten Besuch in Rom auch vom Papst und Kardinalstaatssekretär Parolin ausdrücklich bestätigt worden, hob der Bundespräsident hervor.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz dankte dem Apostolischen Nuntius für dessen fast zehnjähriges Wirken im Land.

Ein Apostolischer Nuntius ist in Doppelfunktion Gesandter des Papstes bei einer Ortskirche und zugleich Botschafter bei einem Staat oder einer öffentlichen Autorität. Als Mittelsmann des Papstes soll er in erster Linie die Verbindung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Kirche seines Gastlandes halten und stärken.