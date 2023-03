„Glaube ist Ruhe & Freude“: Pressbaumerin Erhart im Interview

Werbung

„Der Sonntag“: Sie kommen aus Pressbaum und sind in einer Familie aufgewachsen, die sonntags den Gottesdienst besuchte. Als Jugendliche wandten Sie sich von der Kirche ab. Während des Studiums hatten Sie dann aber ein Erlebnis, das Ihr Leben verändert hat.

Marlies Erhart: Eine Freundin hat mich immer wieder zu christlichen Events eingeladen. Ich wollte damals nichts davon wissen. Schließlich bin ich ihr zuliebe doch einmal mitgekommen. Von da an hat sich alles geändert. Mitten im Lobpreis erfüllte mich plötzlich eine unglaubliche Freude, ein richtiger Glücksrausch – ein Zustand, den ich so nie zuvor erlebt hatte. Ich war überwältigt von so einem unbeschreiblich intensiven Gefühl von Liebe und Dankbarkeit. Von dem Tag an konnte ich nicht mehr so tun, als gäbe es keinen Gott. Diese Sehnsucht, mit ihm verbunden zu sein und ihm zu dienen, begleitet mich seit diesem Tag.

Sie sind zweifache Mutter und arbeiten als Ergotherapeutin mit Kindern. Dabei legen Sie viel Wert auf eine Begegnung auf Augenhöhe.

Die Sehnsucht, mit Gott verbunden zu sein, begleitet die 35-jährige Marlies Erhart jeden Tag mit ihrer Familie. Foto: Michael Urbanek

Erhart: Ja, natürlich, alles andere macht für mich keinen Sinn. Die meisten Kinder, die zu mir kommen, haben in einem oder mehreren Bereichen Entwicklungsverzögerungen. Es ist so wichtig, dass wir den Kindern helfen, positive Erfahrungen in den Bereichen zu machen, die ihnen schwerfallen, damit sie sich selbst als kompetent und selbstwirksam erleben.

Beeinflusst Ihr Glaube Ihren Blick auf Kinder?

Erhart: Mein Glaube ist nichts außerhalb von mir. Dieser Liebes- und Lebensstrom ist in mir, in jedem Menschen, in der ganzen Schöpfung, so natürlich auch in den Kindern und Familien, die zu mir kommen. Bevor ich die Türe im Therapieraum aufmache und die nächste Familie hereinbitte, mache ich ein Kreuzzeichen und spreche ein kurzes Gebet. Das schenkt mir Ruhe und innere Freiheit und Freude. Die große Versuchung für Menschen in „helfenden Berufen“, sich für alles verantwortlich zu fühlen, tritt in den Hintergrund. Ich weiß, es hängt nicht alleine von mir ab, Gott sorgt durch mich für diese Familie, dieses Kind.

Wie geben Sie den Glauben an Ihre eigenen Kinder weiter?

Erhart: Durch Vorleben und Gespräche über Gott, wenn sie danach fragen. Sie sehen uns in Gebetskreise und zur Beichte gehen, sehen, wie wir das genießen. Wir sind in eine lebendige Pfarre eingebettet und der Sonntagsgottesdienst mit Pfarrkaffee ist ein Fixpunkt der Woche, auf den wir uns freuen.