Heuer wird es aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen zu Allerheiligen und Allerseelen keine gemeinsamen großen Feiern an den Gräbern geben, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig zusammenkommen. Einem Besuch der Gräber der Verstorbenen steht aber dennoch nichts im Wege.

Eng verbunden mit Allerheiligen ist auch die im katholischen Bereich verbreitete Heiligenverehrung. Heiligenexpertin, Journalistin und Buchautorin Bernadette Spitzer erklärt, was es damit auf sich hat: „Wenn jemand, den man geliebt hat, stirbt, dann denkt man weiterhin an ihn. Man hebt sich daheim etwas Persönliches von dieser Person auf, geht an sein Grab und spricht mit anderen Menschen über ihn. Man möchte, dass diese Person nicht vergessen wird. Genau das trifft auch auf die Heiligen zu: Das waren allesamt Menschen, die aus einer ganz besonderen Haltung zum Glauben viel Gutes getan haben. Somit sind sie Vorbilder für uns und man möchte, dass diese Personen nicht vergessen werden.“

„Wir Christen fürchten uns im Gegensatz dazu nicht vor unseren Toten, sondern wollen ihnen um Allerheiligen/Allerseelen bewusst nahe sein.“Bernadette Spitzer über den keltischen Brauch Halloween

In der Nacht vor Allerheiligen ist mittlerweile schon der Brauch von Halloween Tradition geworden. „Halloween ist ein keltischer Brauch, bei dem die Menschen Nahrungsmittel vor die Tür gestellt haben, um die Toten zu besänftigen, von denen sie dachten, dass sie sie heimsuchen würden. Im Gegensatz dazu fürchten wir Christen uns nicht vor unseren Toten, sondern wollen ihnen um Allerheiligen/Allerseelen bewusst nahe sein“, erklärt Spitzer.

Was macht Menschen nun genau zu Heiligen? „Heilige sind Menschen, die die Nähe und Liebe Gottes besonders ausstrahlen. Das merkt man meistens bereits zu deren Lebzeiten, denn es ist spürbar, wenn jemand einen besonders starken Draht zu Gott hat und entsprechend ausstrahlt und danach handelt“, meint Spitzer.

Aus kirchlicher Sicht brauche es auch ein Heiligsprechungsverfahren, das sehr umfangreich sei und teilweise Jahrzehnte dauere. „Dabei muss belegt sein, dass auf die Fürsprache des Heiligen Wunder passieren, die medizinisch oder naturwissenschaftlich nicht erklärbar sind“, erklärt Spitzer. Heilig gesprochen werden nur Menschen, die bereits tot sind, „und zwar, weil man sich immer das gesamte Leben eines Menschen anschauen muss“, so Spitzer.

Mehr Infos zu Heiligenverehrung gibt es im Buch „Von Bischofsstab bis Besenstiel. Mit 365 Heiligen durchs Jahr“ von Bernadette Spitzer.