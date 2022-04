Initiative „Denk dich neu“: Die Jugend im Mittelpunkt

Werbung

„Alle haben unter der Corona-Pandemie gelitten, die jungen Menschen besonders“, sagte Weihbischof Stephan Turnovszky, zuständig in der Bischofskonferenz für Kinder- und Jugendseelsorge, bei der Präsentation der Initiative „Denk dich neu“ in Wien.

Mit der Initiative will die Kirche jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren überraschende Orte der Begegnung anbieten. Ziel sei, dass Jugendliche hier über Gott und die Welt ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen können.

Diese „erste große Aktion der Kirche in Österreich“ seit Ausbruch der Pandemie sei „ein Angebot für die Jungen“, bei dem die Kirche „einmal nichts von den jungen Menschen will“, so Turnovszky. Und: „Jugend ist vielfältig in unterschiedlichen Milieus.“ Die Kirche erweise sich dabei „als Hörende und Lernende. Wir wollen Begegnung anbieten, aber auch selbst lernen, was jungen Menschen wichtig ist.“

Daher würden bei „Denk dich neu“ niederschwellige Begegnungsarten und -orte angeboten. Auch Papst Franziskus habe mit dem „Synodalen Prozess“ ein neues Hören und Zugehen auf die Menschen angestoßen, so Turnovszky.

Lebenswelt junger Erwachsener ansehen

Bei der Kampagne beteiligen sich alle zehn österreichischen Diözesen inklusive Militärdiözese, alle katholischen Schulämter, die Ordenskonferenz, Young Caritas, Junge Kirche und Katholische Jugend, die Kirchenbeitragsstellen und Finanzkammern, die Seelsorge- und Pastoralämter, die Umweltreferenten und das Canisiuswerk. Die erwünschte Aufmerksamkeit gilt den Lebenswelten junger Erwachsener.

Auf den Sujets werden jeweils zwei Fragen gegenübergestellt, bei denen es um Empathie und Gerechtigkeit, Selbst- und Nächstenliebe, Mut und Hoffnung, Sinnsuche, Spiritualität und Glaube geht. Bei den Begegnungsmöglichkeiten an überraschenden Orten entstehen Räume für Gespräche und für echten Austausch.

