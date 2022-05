Mütter in Not unterstützen

Werbung

„Die aktuelle Situation in Europa macht uns deutlich, wie wichtig und dringlich die Sorge für unsere Mitmenschen ist. Vor allem alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern sind Leidtragende in diesen fordernden Zeiten“, betont Kardinal Schönborn in seinem Brief an die Pfarren.

Mit der am 8. Mai stattfindenden Muttertagssammlung in den Pfarren der Erzdiözese Wien bittet Kardinal Schönborn wieder um finanzielle Unterstützung für Mütter und Kinder in Not. Geholfen werden soll vor allem Frauen, die aufgrund oder während einer Schwangerschaft in eine aussichtslos erscheinende Situation geraten sind, nicht mehr weiterwissen und dringend Hilfe sowie Unterstützung benötigen.

St. Elisabeth-Stiftung hilft Frauen in Not

Diese gesellschaftlich so wichtige Aufgabe erfüllt auch die St.Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien, indem sie mit viel christlichem Engagement, qualifizierter Beratung sowie materieller und finanzieller Unterstützung für Schwangere, Mütter und Kinder in Not da ist.

Neben dem Beratungsbereich mit einer Familien-, Rechts- und Schwangerenberatungsstelle und einem psychotherapeutischen Angebot sind auch ein Wohnbereich mit vier Mutter-Kind-Häusern und einem eigenen sozialpädagogischen Team sowie Startwohnungen vorhanden. Ein Arbeitsbereich mit einer Arbeitsintegration sowie ein Sachspendenlager sind ebenso wichtige Säulen der Stiftung.

Ein anhaltendes Problem, mit dem die Stiftung jedes Jahr zu kämpfen hat, sind die fehlenden Lebensmittel und Hygieneartikel, die den Familien ihren Alltag etwas erleichtern würden. Im Sachspendenlager der St. Elisabeth-Stiftung wird (neben Sachspenden) zudem jeden Tag versucht, Ersthilfe in Form von Lebensmittelgutscheinen oder haltbaren Produkten zu leisten.

Spendenkonto: IBAN AT30 1919 0000 0016 6801. Nähere Informationen gibt es auch unter www.elisabethstiftung.at.