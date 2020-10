Die neue Riesenorgel im Wiener Stephansdom hat Kardinal Christoph Schönborn am 4. Oktober in einem Gottesdienst geweiht. Ursprünglich hätte die Riesenorgel ihre Premiere bereits am Ostersonntag haben sollen, auf den Tag genau 75 Jahre nach dem verheerenden Dombrand von 1945, doch der Corona-Lockdown hatte diesen Zeitplan durcheinandergebracht.

Die neue Riesenorgel von Rieger Orgelbau verfügt über 130 Register, zusammen mit der Chororgel kann sie vom beweglichen Zentralspieltisch mit fünf Manualen oder vom baugleichen Zentralspieltisch auf der Westempore gespielt werden. Beide Orgeln verfügen über insgesamt 185 Register und 12.616 Orgelpfeifen und gehören somit zu den größten Orgeln in Europa.

Beim Brand des Doms am 11./12. April 1945 wurde die damalige Walcker-Riesenorgel ein Raub der Flammen. Nachdem der Dom wieder eingeweiht worden und größtenteils intakt war, erbaute Johann M. Kauffmann eine ab 1956 Riesenorgel mit vier Manualen, 125 Registern und 10.000 Pfeifen. Im Oktober 1960 konnte die Riesenorgel bei einem Festgottesdienst eingeweiht werden. 30 Jahre tat sie dann ihren Dienst, ehe sie vor 25 Jahren verstummte. In den letzten Jahren wurden die Pläne für die Errichtung einer neuen Riesenorgel immer konkreter.

Orgelbauwerkstatt arbeitete zweieinhalb Jahre an Instrument

Im November 2017 startete schließlich der Verein „Unser Stephansdom“ mit seinem Obmann Günter Geyer sowie Kardinal Christoph Schönborn an der Spitze eine Spendenkampagne zur Aufbringung der Mittel. Neben zahlreichen Spendern aus ganz Österreich trugen auch Bundesregierung und Bundesländer zur Restaurierung bei – wie einst beim Wiederaufbau des Doms. Die Kosten des Großprojekts liegen bei rund drei Millionen Euro.

Zweieinhalb Jahre arbeitete die Orgelbauwerkstatt Rieger aus Schwarzach in Vorarlberg an dem Instrument. Ein Großteil der alten Orgelpfeifen wurde überprüft, gesäubert und in der Folge beim Wiederaufbau der – unter anderem durch eine andere Aufstellung der Orgelregister grundlegend überarbeiteten – Riesenorgel in ein neues Klangkonzept integriert.

Die weltweit größte, 150 Tonnen schwere Orgel befindet sich übrigens in der Boardwalk Hall in Atlantic City (USA), die größte Domorgel der Welt bilden die fünf Einzelinstrumente im Passauer Stephansdom.