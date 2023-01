Neuer Bischofsvikar Josef Grünwidl: „Stets auf Gott vertrauen“

Werbung

„Ich möchte in einer Zeit des Umbruchs nicht den Untergang verwalten, sondern den Übergang gestalten“, betonte der neue Bischofsvikar für das Vikariat Unter dem Wienerwald, Josef Grünwidl, der von Kardinal Christoph Schönborn ernannt wurde.

Grünwidl war bisher Pfarrmoderator in Perchtoldsdorf und folgt als Bischofsvikar Pater Petrus Hübner nach, der am 28. Oktober verstorben ist. Der neue Bischofsvikar war überrascht, dass die Wahl des Erzbischofs auf ihn fiel: „Der Tod von Pater Petrus, mit dem ich mehr als 30 Jahre befreundet war, kam für mich sehr unerwartet. Der Abschied von der Pfarre Perchtoldsdorf und Gießhübl fällt mir schwer, aber ich nehme es mit Demut an und freue ich mich sehr auf diese Aufgabe.“

In seiner Funktion als Bischofsvikar betont er: „Ich werde sowohl den Bischof als auch die Anliegen des Vikariats beim Bischof vertreten. Zentral wird für mich sein, mit den Dechanten, dem Vikariatsrat und den 210 Pfarren zu kommunizieren. Mein Anliegen ist es, alle zu ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Gott mit uns geht.“