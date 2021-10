Pastoralassistenten entsendet: Neue Wege gehen

Pastoralassistenten sind aus dem Leben vieler Pfarren, Seelsorgeräume und Pfarrverbände nicht mehr wegzudenken, weil sie, gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, die Kirche konkret mit aufbauen. Vier neue Pastoralassistenten hat Kardinal Christoph Schönborn nun in den Dienst gesendet: Andrea Krist, Jugend- und Kinderpastoralassistentin in der Regionalstelle Junge Kirche Gänserndorf (Dekanate Gänserndorf, Marchfeld, Wolkersdorf, Zistersdorf), Monika Postel vom Entwicklungsraum Mittleres Piestingtal (Pfarren Drei stetten, Piesting, Waldegg und Wopfing), Björn Ziegerhofer für den Pfarrverband Wienerwald-Mitte und Franz Heidl berger für die Pfarre Lichtental in Wien.

„Wir stehen einem gesellschaftlichen Wandel gegenüber, der sich in unserer Kirche durch kirchenfernstehende und kirchenkritische Menschen ausdrückt. Unsere Gesellschaft meint zunehmend, dass Glaube, Spiritualität und Religiosität Privatsache sind“, sagt Andrea Krist. Und: „Aus meiner Sicht brauchen wir Gemeinschaft, das gemeinsame Feiern und Teilen von Freude, um über das Ich zum Du zu kommen und dadurch Gottes Gegenwart erlebbar zu machen.“

Eine weitere Herausforderung sieht sie „in der Begleitung, Ermutigung und Inspiration der vielen ehrenamtlichen Seelen in den Pfarren“. Diese würden oft als selbstverständlich gelten und zu wenig Wertschätzung erfahren. Es brauche „eine Kirche, die zu den Menschen geht, an ungewöhnliche Orte, und zeigt, dass Kirche bereit ist zu lernen und in ihr so viel mehr steckt als der sonntägliche Gottesdienstbesuch“.