Säkularinstitute wie „Caritas Christi“: Gottes-Liebe als Berufung

„Wir verstehen uns als geweihte Laien, die in der Welt leben. Ein Satz aus unserer Lebensregel lautet: Unsere Aufgabe, unsere Berufung, ist es, Gott zu lieben und dahin zu wirken, dass Gott geliebt wird. Wenn Menschen einander lieben und liebevoll miteinander umgehen, dann ist die Gegenwart Gottes da, ob bewusst oder nicht“, sagt Maria Lukas, die das Säkularinstitut „Caritas Christi“ in Österreich leitet.

Vor 75 Jahren hat Papst Pius XII. den sogenannten „Säkularinstituten“ einen offiziellen Platz in der Kirche gegeben. Doch diese Form der Nachfolge Jesu ist, nicht nur bedingt durch den etwas sperrigen Namen, kirchlich gewissermaßen bis heute fast unbekannt geblieben. Die Gemeinschaft wurde 1938 vom Dominikanerpater Joseph-Marie Perrin und der Laiin Julietta Molland in Frankreich gegründet.

Das Charisma von „Caritas Christi“ beschreibt Lukas so: „Verwurzelt in Gott, verwurzelt im Milieu, offen für die Welt, aufmerksam für die Menschen und die Zeichen der Zeit, für die Überraschungen Gottes und dankbar für das, was mir gegeben ist.“ Das Leben der Nachfolge Jesu folgt den evangelischen Räten: Ehelosigkeit, Gehorsam und Armut.

