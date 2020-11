„Wir halten zusammen – Glaube verbindet!“ ist eine neue Aktion, mit der ein Kontrapunkt zum Terroranschlag von Wien gesetzt werden soll. Schüler aller Kirchen und Religionen in Wien und Niederösterreich gestalten hierzu weiße Bänder mit einer persönlichen Friedensbotschaft und knüpfen diese an Kirchen, Moscheen, Synagogen, an Schulen oder andere öffentliche Gebäude. Die weißen Bänder kann man aber auch als Armbänder selbst tragen oder an Freunde verschenken – so der Grund gedanke der Aktion.

Der Startschuss erfolgte vor dem Wiener Stephansdom. Doch die Aktion wird auch noch in den kommenden Tagen und Wochen in ganz Wien und Niederösterreich fortgeführt werden. Der Wiener Bischofsvikar Dariusz Schutzki, Dompfarrer Toni Faber, Andrea Pinz, der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Carla Amina Baghajati von der Islamischen Glaubensgemeinschaft knüpften gemeinsam mit einigen Volksschulkindern die ersten Bänder an das Riesentor des Stephansdoms.

„Frieden fängt in unseren Herzen an, in der Liebe zum Nächsten, im Verzicht auf Hasspostings; aber auch im gemeinsamen Anbringen eines Freundschafts- oder Friedensbandes als Zeichen dafür, dass wir zusammenhalten“, sagte die Schulamtsleiterin der Erzdiözese Wien, Andrea Pinz, bei der Startaktion. Die Initiative geht vom Schulamt der Erzdiözese Wien aus, wird aber unter anderem auch von der evangelischen und orthodoxen Kirche und der Islamischen Glaubensgemeinschaft mitgetragen. Die Gestaltung der Bänder soll vor allem im Religionsunterricht stattfinden. Pinz in Richtung der Schüler: „Ihr steht dafür, dass Dialog, Toleranz, Solidarität und Friede stärker sind als jede Form von Gewalt und Spaltung.“