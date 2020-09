Für die Menschen da sein – das ist die Hauptaufgabe der 13 Ständigen Diakone, die Kardinal Christoph Schönborn im Wiener Stephansdom geweiht hat. Sieben werden in Niederösterreich zum Einsatz kommen:

Adalbert Havlicek: „Ich lasse mich weihen, weil ich etwas für die Menschen tun will, wo aber auch Spirituelles nicht fehlen darf.“ Geboren 1951 ist Havlicek verheiratet und hat vier Kinder. Der Tischlermeister im Ruhestand wird in Brunn am Gebirge zum Einsatz kommen.

Herwig Greylinger: „Ich lasse mich weihen, weil der Herr Arbeiter für seinen Weinberg braucht.“ Geboren 1963 wird der ÖBB-Angestellte im Entwicklungsraum Pulkau-Zellerndorf eingesetzt.

Bruder Josef B. Geiblinger : „Ich lasse mich weihen, weil sich mir der Dienst des Diakons als Entfaltung meines Dienstes für Gott und Mensch als Bruder Samariter FLUHM zeigt.“ Geiblinger wurde 1958 geboren, ist Lehrer, Gästebetreuer und Restaurantfachmann und wird in Hafnerberg zum Einsatz kommen.

Robert Mucha: „Ich lasse mich weihen, weil ich das, was mir geschenkt worden ist, weitergeben will.“ Geboren 1982 ist er verheiratet und hat vier Kinder. Der gelernte Landschafts- und Gartenarchitekt kommt in Kritzendorf zum Einsatz.

Christian Steinschaden: „Ich lasse mich weihen, weil ich hoffe, Gott so besser dienen zu können.“ Geboren 1976, ist er verheiratet und hat zwei Kinder. Der Angestellte kommt im Pfarrverband Fels/Gösing/Grafenwörth/Feuersbrunn zum Einsatz.

Gerald Strobl: „Ich lasse mich weihen, weil ich seinem Ruf folgen will. Ich will für meine Mitmenschen da sein. Mein Wunsch ist es, im Glauben Jung und Alt zu verbinden.“ Geboren 1959 ist Strobl verheiratet und hat zwei Kinder. Der gelernte Techniker und Ingenieur kommt in Deutsch-Wagram zum Einsatz.

Eduard Taufratzhofer: „Ich lasse mich weihen, weil das mein Weg der Gottessuche ist.“ Geboren 1984 ist der gelernte Lebensmitteltechnologe verheiratet und hat zwei Kinder. Taufratzhofer wird im Pfarrverband „Anningerblick“ zum Einsatz kommen.