„Ich wollte eigentlich nie Priester werden. Ich hatte andere Pläne für mein Leben“, erzählt der 29-jährige Mirko Vidović aus dem Wiener Missionskolleg „Redemptoris Mater“. Obwohl katholisch sozialisiert, hatte sich der, auch internationale, Judomeister als junger Erwachsener von Gott und Kirche weitgehend entfremdet. Die Begegnung mit einer katholischen Gemeinschaft in seiner Heimatstadt Zadar veränderte sein Leben.

Am 17. Oktober weihte ihn Kardinal Christoph Schönborn gemeinsam mit Siegfried Bamer, Aleš Ullmann, Anselm Becker, Boris Porsch, Krystian Podgórni aus dem Wiener Priesterseminar sowie Bruder Benedict-Charbel Telesklav, Ordensmann aus der St. Johannesgemeinschaft im Stephansdom, zum Priester. Der Weihetermin in den Diözesen ist traditionell in der zweiten Junihälfte. Der ungewöhnliche Termin heuer ist der Covid-19-Pandemie geschuldet.

Christoph Sperrer, ein weiterer Wiener Priesteramtskandidat, wurde bereits am 1. Oktober in der römischen Basilika Sant’Ignazio geweiht. Das dreistufige Sakrament der Weihe (Diakon - Priester - Bischof) gehört grundlegend zum Selbstverständnis der katholischen Kirche. Der Priester wirkt im Auftrag des Bischofs und repräsentiert in der Feier der Sakramente, insbesondere in der Feier der Eucharistie und der Buße (Beichte), Christus.