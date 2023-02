Spenden für die Ukraine

Werbung

„In Charkiw geht es schlicht darum, den Winter zu überleben“, beschreibt Vasil Tutschapez, griechisch-katholischer Bischof, die Lage in seiner Heimatstadt. Als katholischer Bischof hat er sich entschieden, bei den Menschen zu bleiben. Seine Kathedrale ist ein Ort humanitärer Hilfe. Deshalb ist er äußerst dankbar für die konkrete Hilfe aus Österreich, Polen, Frankreich und Italien.

„Mein besonderer Dank gilt Kardinal Schönborn und all den großherzigen Menschen, die uns im Dezember finanziell unterstützt haben“, so der Bischof. Dank der Spenden, unter anderem auch von NÖN-Lesern, konnten dem Bischof rund um Weihnachten knapp 35.000 Euro übergeben werden. Dennoch: Die Not hat kein Ende und der Winter bleibt eine Herausforderung. Es fehlt weiter an Lebensmitteln, Medikamenten und warmer Kleidung.

Am 24. Februar jährt sich der Kriegsausbruch in der Ukraine zum ersten Mal. Anlässlich dessen feiert Yuriy Kolasa, Generalvikar der katholischen Ostkirchen in Österreich, am 25. Februar um 18 Uhr im Stephansdom einen Gottesdienst im byzantinischen Ritus in deutscher und ukrainischer Sprache. Einen Livestream der Messe gibt es am YouTube Kanal der Erzdiözese Wien.

Wer noch spenden möchte, kann das an das Konto mit der IBAN AT78 1919 0001 3602 6950 tun. Zahlungsreferenz ist 3722401205 Ukraine Hilfe.