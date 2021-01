„Es gibt kaum etwas, das mehr Hoffnung stiften kann als Kinder, die sich in ihrer Freizeit für andere Menschen auf dieser Welt einsetzen“, sagt Martin Hohl, Vorsitzender der Katholischen Jungschar Österreichs. Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar sammelt für Not leidende Menschen in Entwicklungsländern. Kinder aus der Pfarre Strasshof haben mit einem Besuch bei Kardinal Christoph Schönborn die Sternsingeraktion eröffnet.

Stellvertretend für die Heiligen Drei Könige in ganz Österreich segnete der Kardinal im Wiener Erzbischöflichen Palais die als Caspar, Melchior und Balthasar verkleideten Mädchen und Buben.

Die Sternsinger stünden heuer ganz besonders für die anhaltende Solidarität in Österreich auch in schwierigen Zeiten, sagte Kardinal Schönborn bei der Begegnung mit den Königen. Normalerweise sind mehr als 80.000 Kinder in diesen Tagen in Österreich unterwegs. „Sie tun das mit Begeisterung und für ausgesprochen gute Zwecke; nämlich um Kindern in der ganzen Welt in Notsituationen zu helfen. Ich kann nur bitten, dass die Menschen in unserem Land den Kindern gegenüber so großherzig sind, wie sie es in den vergangenen Jahren waren.“