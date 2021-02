„Vor allem für Pendler und Menschen, die in den Shops am Bahnhof arbeiten, wollen wir am Aschermittwoch anwesend sein. Viele haben den Wunsch, aber keine Gelegenheit, im Rahmen einer heiligen Messe das Aschenkreuz zu empfangen“, sagt Renate Moser, die Abteilungsleiterin City- und Passanten-Seelsorge in der Erzdiözese Wien. Bis zu 140.000 Reisenden und Pendlern wird so am 17. Februar, dem Aschermittwoch, im „Raum der Stille“ am Wiener Hauptbahnhof von 6 bis 18 Uhr das Aschenkreuz gespendet.

„In der Früh, noch vor der Arbeit, tagsüber oder dann nach Dienstschluss, auf dem Weg nach einem langen Arbeitstag zum Zug oder zu den Öffis, werden wir das Aschenkreuz für alle spenden, die die Fastenzeit ganz bewusst beginnen wollen. Mit einem besonderen Segensgebet entlässt das Ritual wieder in den Alltag“, betont Moser. Als citypastorale Einrichtung gibt es den „Raum der Stille“, um abzuschalten, zur Ruhe kommen zu können und um die Anwesenheit Gottes zu erfahren.

Im „Quo vadis?“ (Zwettlerhof, Wien 1), dem Begegnungszentrum der Ordensgemeinschaften Österreichs, wird unter dem Motto „Aschenkreuz to go“ von 11 bis 16 Uhr ebenfalls das Aschenkreuz verteilt.