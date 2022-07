Synodaler Prozess: Zuhören und im Gespräch sein

Werbung

Die Bischöfe und Delegierte aus Diözesen und katholischen Organisationen berieten in Mariazell über einen Textentwurf. Der Inhalt: die Bündelung der bisherigen ortskirchlichen Ergebnisse des von Papst Franziskus angestoßenen synodalen Prozesses für Österreich. „Der Sonntag“ fragte verschiedene Stimmen, wie dieser gemeinsame Weg nun weitergehen kann und soll.

„Papst Franziskus hat den synodalen Prozess initiiert, um auf lokaler Ebene gemeinsam über die Sendung der Kirche im 21. Jahrhundert nachzudenken. Das heißt, darüber, was Gott sich von der Kirche heute erwartet“, sagt die Wiener Pastoraltheologin Regina Polak. Und: „Durch Zuhören, Dialog und Gebet sollen die Gläubigen Synodalität als Stil und Haltung einüben und Wege finden, wie sich die Kirche spirituell und strukturell erneuern kann.“

Pastoralamtsleiter Markus Beranek sieht den synodalen Prozess als herausforderndes Projekt: „Auf der einen Seite hohe Erwartungen, dass sich in oft benannten Themen etwas verändert, auf der anderen Seite die Gefahr, dass der ganze Prozess unverbindlich bleibt.“

Gemeinsam Weg der Kirche suchen

Auch der Präsident des Katholischen Laienrats Wolfgang Mazal meint: „In unserer Zeit ist es entscheidend, dass die verschiedenen Teile der Kirche miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam nach dem Weg der Kirche in der Gesellschaft suchen. Synodalität zeigt sich für mich in der Gleichwertigkeit im Gespräch, in der Offenheit im Meinungsaustausch und im wechselseitigen Respekt.“

Sein Resümee: „Für Österreich waren sowohl synodale Gespräche in den Diözesen als auch das Gespräch mit den Bischöfen in Mariazell insofern positive Erfahrungen. Welche konkreten Ergebnisse der aktuelle Prozess hat, wissen wir nicht. Er lehrt uns aber: Versuchen wir nicht, andere Sichtweisen auszustechen, sondern anerkennen wir allseitiges Bemühen.“