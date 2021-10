Weihbischof Krätzl zum 90er im Gespräch: „Kirche sichtbar machen“

„Ich hatte das Glück, das Zweite Vatikanische Konzil nicht nur von außen zu erleben, denn ich war zu diesem Zeitpunkt im Auftrag von Kardinal Franz König zum Kirchenrechtsstudium in Rom. Da habe ich mich als Schreiber für das Konzil in dessen erster Sitzungsperiode gemeldet“, erzählt Weihbischof Helmut Krätzl. Am 23. Oktober vollendete einer der letzten direkten Zeugen des Zweiten Vatikanischen Konzils nun sein 90. Lebensjahr.

Krätzl war als Weihbischof unter den Kardinälen König, Groër und Schönborn Verfechter der konziliaren Reformen und hatte schon als Kind eine große Liebe zur Eucharistie. Als seine Aufgabe als Priester hat Helmut Krätzl immer gesehen, „mich für die Erneuerung der Kirche im Geiste des Konzils einzusetzen“.

In den vielen Jahrzehnten ist Krätzls Liebe zur Kirche auch erprobt worden. „Ich habe mir dennoch die Freude an der Kirche bewahrt, weil mir klar geworden ist, dass diese immer mehr ist, als sie momentan erscheint. Kirche ist immer im Werden und es ist unsere Aufgabe, diese Kirche möglichst sichtbar zu machen. Das Ziel ist erst die Vollendung“, so der Weih bischof.