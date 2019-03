Am Reichstag von Regensburg 1576 trat der 20-jährige Matthias erstmals politisch in Erscheinung. Dort kam der junge Mann in Berührung mit Gesandten der Niederlande, wo sich der Konflikt zwischen den Ständen und dem spanischen König radikalisiert hatte. Matthias sah seine Chance und reiste daraufhin ohne Wissen seines Bruders Kaiser Rudolf II. und des spanischen Königs Philipp II. in die Niederlande, um dort Statthalter zu werden.

Das niederländische Abenteuer scheiterte, Matthias musste nach Österreich zurückkehren, wo er an Stelle seines älteren Bruders Ernst 1593 Statthalter wurde. Seine Tätigkeit als Statthalter in Nieder- und Oberösterreich war von drei wesentlichen Elementen geprägt: der Auseinandersetzung mit dem mächtigen ständischen Adel, den sich verstärkenden Maßnahmen der Gegenreformation unter seinem Berater Bischof Melchior Khlesl, vor allem gegen die Städte, die rechtlich schlechter geschützt waren als der Adel, und schließlich dem so genannten „langen Türkenkrieg Rudolfs II.“ 1593-1606, in dem Matthias als Befehlshaber seine politische Position ausbauen konnte.

akg-images/picturedesk.com Hans von Aachen, Matthias als Böhmischer König.

Bekannter als seine Rolle als Statthalter ist sicherlich seine Auseinandersetzung mit seinem Bruder Rudolf II., der Bruderzwist. Rudolf, der nicht verheiratet war und damit auch keinen legitimen Erben hatte, wurde von Matthias im Bündnis mit den anderen damals lebenden Erzherzogen bekämpft. Die schlimmen Unterstellungen über des Kaisers bedenklichen geistigen Zustand, die natürlich auch einen realen Hintergrund hatten, kamen aus dem Kreis um den ehrgeizigen Matthias oder von Seiten des Papstes. Im Bündnis mit den protestantischen Ständen in Österreich, Mähren und Ungarn reduzierte Matthias mit militärischen Mitteln den Einflussbereich seines Bruders Schritt für Schritt, bis diesem letztlich nur mehr die Residenz in Prag blieb, sein Tod 1612 erlöste ihn schließlich vor weiteren Demütigungen.

So aktiv Matthias als Kämpfer im Bruderzwist gewesen war, so wenig setzte er als Herrscher im Reich und der Habsburgermonarchie entscheidende Schritte. Die sich verschärfenden Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken konnten durch die Kompromisspolitik Matthias’ nicht gelöst werden. Mit dem Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618 begann der Dreißigjährige Krieg, in dessen Frühphase Matthias völlig passiv blieb – besonders nach der Gefangennahme Khlesls durch Matthias’ weitaus tatkräftigerem Nachfolger, Kaiser Ferdinand II., der auch nach 1620 die Gegenreformation brutal durchführte. Matthias starb ohne Kinder am 20. März 1619 in Wien, wurde letztlich nach Fertigstellung der von seiner Frau, Erzherzogin Anna aus der Tiroler Linie, gegründeten Kapuzinergruft als erster Kaiser dort begraben.