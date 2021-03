Bischof Michael Chalupka würdigte Santer als "feinsinnigen, literarischen hochbegabten Theologen, der die Botschaft des Evangeliums in besonderer Weise zu Gehör bringen konnte".

Der heutige niederösterreichische Superintendent Lars Müller-Marienburg erklärte: "Hellmut Santer hat in Niederösterreich den Grundstein für viele Entwicklungen gelegt, die unter seinem Nachfolger Superintendent Paul Weiland gefestigt wurden und heute selbstverständlich sind." So sei es Santer "nach und nach gelungen, die Evangelische Kirche zu einer Repräsentantin des öffentlichen Lebens des Landes zu machen." Auch die Verlegung der Superintendentur von Bad Vöslau in die damals junge Landeshauptstadt St. Pölten im Jahr 1998 habe er auf den Weg gebracht.