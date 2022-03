60 niederösterreichische Gemeinden nutzen „nextbikes“

Derzeit nutzen rund 60 niederösterreichische Gemeinden den Fahrradverleih nextbike. „Das nextbike erfreut sich gerade in Stadtgebieten größter Beliebtheit. Alleine in St. Pölten wurden im Jahr 2021 rund 22.000 Ausleihen registriert“, berichtet Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). In der Landeshauptstadt gibt es aktuell 30 Verleihstationen.

Um ein Drei-Gang-Rad von „nextbike“ nutzen zu können, ist vorab eine einmalige Registrierung nötig. Danach können die Fahrräder an jeder Station rund um die Uhr gemietet werden. In St. Pölten haben sich bereits 1.300 Personen bei "nextbike" registriert.

Auch vor dem Verwaltungsgebäude der Emmausgemeinschaft St. Pölten befindet sich eine Ausleihstation. „Der Emmausgemeinschaft St. Pölten ist Nachhaltigkeit ein Anliegen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen viele Wege mit dem Fahrrad“, meint Karl Langer, Geschäftsführer des Vereins, der sich um die Integration sozial benachteiligter Personen kümmert.

Die "nextbikes" können rund um die Uhr für einen Euro pro Stunde gemietet werden, wobei in St. Pölten die erste halbe Stunde kostenlos ist. Ausleihen kann man die Fahrräder via App oder Hotline-Anruf.

Weitere Informationen findet man unter www.nextbike.at.