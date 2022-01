1.000 weniger Hochzeiten in Niederösterreich im ersten Corona-Jahr

Im ersten Pandemie-Jahr 2020 läuteten in Niederösterreich seltener die Hochzeitsglocken. Es wurden rund 1000 Eheschließungen weniger als im Vorkrisenjahr 2019 verzeichnet. Das geht aus dem Bericht "Familie in Zahlen" vom Österreichischen Institut für Familienforschung an der Universität Wien hervor. Insgesamt wurden 2020 7370 Ehen in Niederösterreich geschlossen.

Die Pandemie hat bei diesem Rückgang eine große Rolle gespielt. Denn in den Lockdowns waren größere Hochzeitsfeiern untersagt.

Mehr Mütter erwerbstätig

Auch Scheidungen wurden in Niederösterreich weniger verzeichnet. Die Gesamtscheidungsrate sank von 40.4 (2019) auf 37.6 Prozent. Das ist jedoch trotzdem noch der höchste Wert aller Bundesländer.

Die Erwerbstätigkeit ist bei Müttern leicht angestiegen, bei Vätern leicht gesunken. 2020 gingen 82,6 Prozent der Mütter einer bezahlten Arbeit nach. Bei den Vätern waren es 92.6 Prozent. Die Karenz wurde dabei miteinberechnet.

Leicht angestiegen ist auch die Betreuungsquote bei Kindern von drei bis sechs Jahren. 97.7 Prozent der Kinder in Niederösterreich wurden 2020 institutionell betreut. Das entspricht einem Plus von 0.4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019. Bei Kindern unter drei Jahren ist die institutionelle Betreuungsquote allerdings leicht gesunken - von 26.2 auf 25.9 Prozent.