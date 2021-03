In der Diözese St. Pölten gilt der heilige Josef als sehr populär: Davon zeugen die vielen Menschen, die seinen Namen tragen. Bei Stammtischen gehört es immer noch zur guten Sitte, den „Josefis“ am 19. März, am Gedenktag des Nährvaters Jesu, zu gratulieren. Anlässlich der Erklärung Josefs zum Patron der Kirche durch Papst Pius IX. vor 150 Jahren hat Papst Franziskus mit dem Schreiben „Patris corde“ („Mit dem Herzen eines Vaters“) ein Josefs-Jahr ausgerufen.

Auch viele Pfarren in der Diözese stehen dem heiligen Josef nah und haben sich für das Josefs-Jahr Besonderheiten überlegt. Die Pfarre Tautendorf ist so beispielsweise Josef geweiht, ebenso wie die Pfarren Nagelberg, St. Pölten-St. Josef, Josefsberg, Ober-Grafendorf und Weinzierl.

Die St. Pöltner Pfarre St. Josef lädt aus diesem Grund zum Beispiel in der Fastenzeit Jugendliche und Erwachsene montags und donnerstags um 18.30 Uhr zu Katechesen in die Kirche ein. Am Freitag, 19. März, feiert die Pfarre um 17 Uhr zu Ehren ihres Patrons ein Hochamt.

Auch der Nagelberger Pfarrer Winfried Seul berichtet über die große Bedeutung von Josef für seine Gemeinde. 1960 wurde die Pfarrkirche errichtet, und weil 800 Menschen in einer nahe gelegenen Glasfabrik arbeiteten, wurde sie Josef, dem Arbeiter, geweiht. Das Patrozinium ist am 1. Mai. Pfarrer Seul bemüht sich, seine beiden Pfarren Nagelberg und Brand via Pfarrmedien umfangreich über Josef zu informieren. Corona-bedingt hält man die Festivitäten allerdings bescheidener, das Hochfest hat man aber am Sonntag dennoch würdig gefeiert.

Broschüre mit Texten und Ikonenbildern

Eine 24-seitige Broschüre mit dem Titel „Josef, wer bist du?“ hat zudem das Pastoralamt der Diözese St. Pölten herausgegeben. Sie enthält Texte aus dem Apostolischen Schreiben „Patris corde“ von Papst Franziskus mit Gedanken der Schwestern vom Karmel Maria Jeutendorf und Ikonenbildern aus der Ikonenwerkstatt Maria Jeutendorf. Die Broschüre kann per Mail an pd.behelfsdienst@kirche.at oder unter 02742/324-3315 bestellt werden. Einzelpreis: 1,10 Euro plus Versand.