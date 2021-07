Der Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld Pius Maurer wurde am 30. April 50 Jahre alt. Jetzt feierte er mit Festgästen, darunter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, seinen runden Geburtstag und das silberne Priesterjubiläum.

„Vor weniger als zwei Jahren fand die Amtseinführung von Abt Pius Maurer statt. Auch er hat sich in dieser Zeit den besonderen Herausforderungen der Pandemie stellen müssen“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. Auch in dieser absoluten Ausnahmesituation habe sich gezeigt, dass das Stift und sein Abt ein entscheidender Faktor sind für diese Stadtgemeinde, für die gesamte Region und für ganz Niederösterreich. „In Ausnahmesituationen braucht man Menschen, die mit gutem Vorbild vorangehen, die als Hirten gut führen. Auf Abt Pius trifft diese Beschreibung absolut zu“, betonte Mikl-Leitner: „Er gibt Orientierung, wenn andere den Überblick verlieren. Er gibt Mut, wenn andere verzweifeln. Er zeigt den Weg, wenn andere nicht mehr weiterwissen.“

In seiner Predigt unterstrich der Abt: „Wir Menschen brauchen die Begegnung. Und wenn der Abt von Lilienfeld seinen Fünfziger und das silberne Priesterjubiläum feiert, ist das eine willkommene Gelegenheit.“ Es gebe zwar viele Herausforderungen und es laufe nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen, so Pius Maurer. „Dennoch sollten wir dankbar sein und auf Gott vertrauen.“