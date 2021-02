Im Rahmen einer feierlichen Vesper wurde Generalvikar Christof Weiss nun in das Domkapitel eingeführt. Weiss ist seit 1. Jänner der neue Generalvikar der Diözese St. Pölten. Die Feier fand unter den geltenden Corona-Sicherheitsauflagen und im Beisein von Altbischof Klaus Küng und dem versammelten Domkapitel sowie der Familie, Angehöriger und Wegbegleiter des neuen Domkapitulars statt.

In seinen Begrüßungsworten beschrieb Bischof Alois Schwarz die Hauptaufgaben des Domkapitels: die Pflege der Liturgie und des Chorgebets an der Domkirche. In der Diözese St. Pölten, so der Bischof, bildet das Domkapitel das oberste Beratungs- und Beschlussgremium in vielen Belangen.

Gleich zu Beginn der Vesper überreichte der Bischof Generalvikar Christoph Weiss das violette Schultertuch, die Mozetta, das Brustkreuz und das Birett, die Kopfbedeckung der Domkapitulare. Anschließend wurde der neue Domkapitular vom Bischof zu seinem Platz im Chorgestühl geleitet.

In seiner Predigt hob Bischof Alois Schwarz die Bedeutung der Vesper als Liturgieform hervor, die „alles ins rechte Licht rückt“, um damit gleichsam „vor dem Schlafengehen Ordnung zu schaffen“. Bischof Schwarz dankte dem neuen Domkapitular Christoph Weiss für seinen Einsatz und seine Hingabe als von Gott berufener Priester, für den Dienst des Generalvikars und nun für den Dienst als Domkapitular. In der Predigt richtete er das Wort auch direkt an Weiss. „Du weißt, in der Spur zur Heiligung der Menschen unterwegs zu sein durch den Geist und aufgrund des Glaubens an die Wahrheit.“

Bischof Schwarz betonte in seiner Predigt, dass „die Wahrheit für uns eine Person ist, nämlich Jesus Christus“. Aus dieser Christusbeziehung heraus den Menschen nahe zu sein und mit ihnen unterwegs zu sein, denn das sei der christliche Grundauftrag.