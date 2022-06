Niederösterreich ist schon bereit für die Ferien

Werbung

In wenigen Wochen starten in Niederösterreich für mehr als 111.000 Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler die Sommerferien. Was für Kinder und Jugendliche meist eine unbeschwerte Zeit bedeutet, stellt für Eltern und Erziehungsberechtigte oft eine organisatorische Herausforderung dar. Einmal mehr soll in NÖ mit der Ferienbetreuung Abhilfe geschaffen werden. Mehr als 80 Prozent der Gemeinden werden heuer eine Betreuung anbieten.

Teschl- Hofmeister: „Umfassendes Paket geschnürt.“ Foto: VPNÖ

„Wir haben wieder ein umfassendes Paket für die Familien in NÖ geschnürt“, kündigte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Präsentation der Ferienbetreuung an. Bereits im vergangenen Jahr hätten rund 80 Prozent der Gemeinden ein Betreuungsangebot bereitgestellt, wie eine Evaluierung des Kooperationspartners NÖ Familienland GmbH gezeigt hat. Bei wiederum 80 Prozent dieser Gemeinden dauerte die Ferienbetreuung sogar sechs Wochen oder länger.

Ein Blick auf die kommenden Ferien zeigt, dass es auch künftig ein breites Angebot geben wird: 2022 werden sogar mehr als 80 Prozent der Gemeinden Ferienbetreuung anbieten. „Fast alle Gemeinden bieten grundsätzlich etwas an und immer mehr bieten immer längere Ferienbetreuung an“, fasst die Landesrätin zusammen.

Kosten pro Woche im Schnitt bei 54 Euro

Für das Betreuungsangebot nimmt das Land viel Geld in die Hand. Über die NÖ Landesförderung wurden im vergangenen Jahr rund 200 Förderanträge bewilligt. „Das entspricht einer Fördersumme von 493.332,17 Euro. Über die mögliche Förderung im Rahmen des Bildungsinvestitionsgesetzes konnten im Schuljahr 2020/21 Personalkostenzuschüsse für die Ferien von 986.655,71 Euro ausbezahlt werden“, sagt Teschl-Hofmeister. Im Schnitt muss eine Familie dann noch für ihr Kind rund 54 Euro pro Woche zahlen. Je nach Gemeinde variieren die Kosten dabei jedoch zwischen 10 und 210 Euro pro Woche, wie es vom Familienland heißt.

Doch was wird nun angeboten? Von 18. bis 22. Juli findet etwa die „100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ in St. Pölten statt. Mit dem NÖ Familienpass ist diese kostenlos – es gibt noch Restplätze. Zusätzlich werden digitale und analoge Lernwerkstätten angeboten, sowie Wissenschafts- und Forschungsworkshops. Für die Gemeinden werden außerdem Leitfäden mit Tipps zur Umsetzung der Betreuung zur Verfügung gestellt.

Für viele Eltern und Kinder wird heuer auch die Sommerschule wieder spannend. Laut Landesrätin werde dafür aktuell der Bedarf evaluiert. Fix sei bereits, dass es auch hier ein noch größeres Angebot als im Vorjahr geben werde.

Vonseiten der SPÖ NÖ wünscht man sich hingegen eine flächendeckende Ferienbetreuung nach dem Burgenland-Modell, bei dem das Betreuungsangebot mit der Sommerschule gekoppelt wird. Dabei sollte ein ganztägiges Kinderbetreuungsangebot bereitgestellt werden. „Wir sind überzeugt, dass, wenn das Burgenland eine solche Maßnahme problemlos bewältigen kann, es ein großes Bundesland wie Niederösterreich erst recht schafft“, fordert Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt.