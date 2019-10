Es ist bereits das fünfte Mal, dass der AV-Medien/Österreichischer Agrarverlag und die Österreichische BauernZeitung zur „Nacht der Landwirtschaft“ luden. „Mit diesem Fest schlagen wir die Brücke zwischen Land und Stadt“, sagte die Gastgeberin Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner, denn das Fest findet traditionell auf der Wiener Wiesn statt.

Die ehemalige Ministerin Elisabeth Köstinger erzählte davon, dass sie Volksfeste als Kärntnerin gewohnt sei, "aber, dass das Land in die Stadt kommt, ist besonders wichtig". Gerade deshalb, weil auch so viele gute Produkte vom Land in die Stadt kommen würden. Gute Produkte durften außerdem auch im Partyzelt auf der verkostet werden - von der Brettljause bis zum Schnitzel war da alles dabei.

"Die wilden Kaiser" machten Stimmung

Nach Begrüßungsworten von NÖ Bauernbundobmann und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf durfte Köstinger die "Nacht der Landwirtschaft" offiziell eröffnen. Die Trachtengruppe Schruns, Vorarlberg, sorgten dabei für Stimmung. Musikalischer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Band "Die wilden Kaiser".