Pensionistenverband NÖ feierte 70-jähriges Bestehen

Mit dem Pensionistenverband Niederösterreich ist eine Generation verbunden, die den Aufbau der Republik Österreich und unseres Bundeslandes maßgeblich mitgestaltet hat. Nun gibt es den Verein bereits seit 70 Jahren und er freut sich über rund 58.000 Mitglieder und über 3.500 ehrenamtlichen Vertrauenspersonen. In den Bezirken und Ortsgruppen werden unter anderem Freizeitaktivitäten und Beratungen angeboten.

Foto: Pensionistenverband NÖ

„Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich wie wichtig und unverzichtbar eine Interessensvertretung ist. Egal ob um Alterssicherung, Pflege und Betreuung, Gesundheitsversorgung, Konsumentenschutz, Kampf gegen Altersdiskriminierung und der Einsatz gegen Alterseinsamkeit geht, der Pensionistenverband ist seit seiner Gründung für die Anliegen der älteren Menschen da“, sagte Hannes Bauer, Landespräsident des Penisonistenverbandes NÖ, bei dem Festakt im St. Pölten.

Er bedankte sich außerdem bei allen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. „Ohne die Tätigkeit des Pensionistenverbandes würde in unserem Land viel an Lebensqualität und Sicherheit verloren gehen“, so Bauer.

Dank und Anerkennung für den Verein

Bei dem Festakt waren auch Landtagspräsident Karl Wilfing, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser dabei. Sie sprachen Dank und Anerkennung gegenüber dem Verein aus.

Der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs Peter Kostelka hob ebenfalls die Stellung des Vereines insbesondere in der aktuellen Zeit hervor. „Gerade jetzt wo die Preissteigerungen das Leben erschweren und immer mehr Menschen – vor allem Ältere in Richtung Armut gedrängt werden – ist eine starke Interessensvertretung wichtig, um Forderungen gegenüber den Regierungen konsequent vorzubringen“, sagt Kostelka.

Im Rahmen des Festaktes wurde außerdem den langjährigen Vertrauenspersonen gedankt. Schließlich wurde auch dem Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Czettel anlässlich dessen 40. Todestages gedacht. Für musikalische Umrahmung sorgte Czettels‘ Sohn Hans Junior.