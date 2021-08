HELP mobile ist der „Mobilfunkanbieter mit Herz“. Als sozialer und familiärer Mobilfunker hilft HELP mobile von Not betroffenen Menschen, indem monatlich pro aktiver SIM-Karte an den wohltätigen Verein HELP me gespendet wird.

Der Verein setzt sich für hilfsbedürftige Familien in Österreich ein. Mit dem HELP mobile FF-Award, der seit 2018 jährlich stattfindet, gibt der Mobilfunker auch anderen karitativen Organisationen eine Bühne. Technischer Dienstleister hinter HELP mobile ist die Mass Response Service GmbH.