Mit der Aktion "Täglich 10 Minuten Stille schenken" lädt die Akademie für Dialog und Evangelisation unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppen ein, sich "auf eine stille Art" in kleinen Schritten der Achtsamkeit miteinander zu verbinden. So soll eine breite Bewegung und ein "neues Miteinander" für ein "tatkräftiges solidarisches Handeln" entstehen, hoffen die Organisatoren..

Aus NÖ haben sich bereits Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Psychoanalytikerin Rotraud Perner mit Wortspenden an der Aktion beteiligt. Andere prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unter anderem der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, die TV-Moderatorin Barbara Stöckl, die Schauspielerin Maria Happel und Cornelius Obonya, der Psychiater Michael Lehofer oder der Genetiker Markus Hengstschläger.

Auf einer Website können sich alle Interessierten eintragen und bei der "Stille"-Aktion mitmachen. In den nächsten Wochen sollen weitere Netzwerke, Communitys und Chaträume für den Austausch aufgebaut werden, um Hilfestellungen anzubieten, "wie Stille gehen kann".

"Ziemlich beste Freunde"-Autor steht an Spitze der Aktion

Federführend für diesen ungewöhnlichen Aufruf ist der "Ziemlich beste Freunde"-Autor und Film-Figur Philippe Pozzo di Borgo. Der ehemalige französische Unternehmer ist seit einem Unfall beim Gleitschirmfliegen 1993 querschnittgelähmt. Seine Lebensgeschichte und seine Freundschaft mit dem unprofessionellen Pfleger Driss ist die Grundlage des Films "Ziemlich beste Freunde", der weltweit bewegte.

Aktion für alle, egal "ob gläubig oder nicht..."

"Ohne echtes Innehalten gibt es keine Hoffnung für einen neuen Zusammenhalt und eine großherzige Solidarität, die heute so dringend gebraucht werden", sagt der Akademieleiter Otto Neubauer von der katholischen Gemeinschaft Emmanuel: "Ob gläubig oder nicht, ob mit wohlwollenden und positiven Gedanken oder direkt mit Dank und Bitte an Gott gerichtet - es wird in jedem Fall unser Denken und Handeln inspirieren und uns trotz aller Distanzen miteinander verbinden."

"Neue kleine Schritte des Guten" gehen

"Gerade in dieser bedrückenden und verunsichernden Zeit sind zehn Minuten Stille im Alltag ein wahres Geschenk: mit dem Herzen hören auf das, was mich und meine Mitmenschen bewegt, betend stille sein vor Gott. Daraus erwächst die Kraft, jeden Tag aufs Neue kleine Schritte des Guten zu gehen", sagt Kardinal Christoph Schönborn zu der Aktion.

Auch der Innsbrucker Bischof Glettler schätzt die Stille als täglichen Ankerpunkt. "Es ist für niemanden von uns leicht, aus der Zerstreuung in eine notwendige Sammlung zu kommen - aus dem Getrieben-Sein einer kollektiven Nervosität in die Achtsamkeit des Herzens. Aber genau das bräuchten wir jetzt, um auf unsere innere Stimme, auf unseren Nächsten und auf den Anruf Gottes in unserer Zeit achten zu können. Gott schreit nicht, er flüstert uns ins Herz."

