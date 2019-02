Zur Wiederwahl Gravogls gratulierte auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Das Land Niederösterreich konnte mit Unterstützung der Fischerei in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte realisieren, wie zum Beispiel auch das LIFE-Projekt ‚Sterlet‘, das die Wieder-Ansiedelung einer gesunden Population dieser heimischen Fischart aus der Familie der Störe an der Donau und March bewirken soll. Bisher wurden bereits rund 75.000 Jungfische ausgewildert.“

Pernkopf spricht weiter von einem klaren Bekenntnis für die Rückkehr zur Natur an unseren Flüssen: „Die Renaturierung ist für uns bedeutend. Wir befreien die Flüsse wieder aus ihrem Korsett. Gemeinsam mit dem Landesfischereiverband und anderen Partnern haben wir in den letzten zehn Jahren rund 90 Millionen Euro in den Gewässerschutz investiert.“

Gravogl zum zweiten Mal gewählt

Gravogl nimmt damit das zweite Mal in Folge die Funktion als Landesfischermeister an: „Große Aufgaben warten auf uns, doch wir sind alle im NÖ Landesfischereiverband motiviert und beflügelt von den bisherigen Erfolgen. Der stärkste Impuls ist jedoch der sehr positive Zuspruch aus dem Land Niederösterreich und insbesondere unseres Herrn Umweltlandesrats LH-Stellvertreter Pernkopf, welcher uns mit frischem Elan in die neue Funktionsperiode starten lässt.“