Der von Bischof Alois Schwarz im Vorjahr im NÖN-Interview angekündigte Umbau der Diözese St. Pölten ist mittlerweile voll angelaufen. In einem Schreiben, das am vergangenen Freitag an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zentralstellen sowie Pfarren erging, skizziert Schwarz die Eckpunkte der Reform.

„Das Wichtigste in unserer Diözese sind die Gläubigen und deren gelebter Glaube. Alles, was wir täglich tun, kann wichtig und hilfreich sein, ist letztlich aber immer Mittel zum Zweck“, erklärt Schwarz den zentralen Gedanken des Zukunftsprozesses, der gegenwärtig stattfindet.

Projektgruppen arbeiten seit mehreren Monaten

Das Ergebnis ist, dass die Verwaltungsstrukturen effizient und die Seelsorgeaufgaben aufgewertet werden. Wesentlich sind auch eine künftig engere Abstimmung aller Mitarbeitenden in Leitungsverantwortung und die Verbesserung der laufenden Kommunikation. Schwarz betont, Ziel des Visionsprozesses sei es, eine „zukunftsfähige Struktur zu erarbeiten, die ein gelingendes Miteinander ergibt und kein Nebeneinander duldet“.

Deshalb sei ihm – anders als kolportiert – auch wichtig gewesen, von Beginn an Mitarbeitende, aber auch Priester und Laien über Projektgruppen einzubinden. Dieser Prozess läuft in vier Themenbereichen: Der neue Personalreferats-Chef Markus Schmidinger leitet den Arbeitskreis „Unternehmenskultur, Zusammenarbeit und Kommunikation“, Rechtsreferatsleiter Stefan Stöger den Arbeitskreis „Infrastruktur“, Museum am Dom-Direktorin Barbara Taubinger den Arbeitskreis „Erlebnis und Begegnungswelten“ sowie Friedrich Schipper den Arbeitskreis Bildung. „In den Teilprojektgruppen ist seit Wochen in zeitintensiver und guter Arbeit ein zügiges Vorankommen zu sehen“, freut sich Schwarz.

Was die Organisation und Struktur der Diözese angeht, ist zumindest eine grundlegende Neuerung schon fix: Anstelle des bislang abgegrenzten Bereichs „Pastorale Dienste“ mit eigener Direktion gibt es künftig sechs Seelsorge-Ressorts, die in enger Abstimmung mit der Diözesanleitung den Bereich Seelsorge breiter und nachhaltiger in der Diözese verankern sollen als bisher. Schwarz sieht darin eine „zukunftsfähige Aufwertung und Erweiterung der bisherigen Seelsorgebereiche“ und einen wichtigen Schritt hin zu einer flacheren Hierarchie, „um im Sinne einer Kirche unter Papst Franziskus zu wirken“. Die Ressorts sind:

Pfarre und Regionen mit dem Leitmotiv „Wir wollen dort sein, wo die Menschen sind und Gemeinschaft leben“.

mit dem Leitmotiv „Wir wollen dort sein, wo die Menschen sind und Gemeinschaft leben“. Seelsorge und Gesellschaft mit dem Ziel, gewohnte Handlungsfelder verlassen und an die Ränder, auch an jene des eigenen Denkens, zu gehen.

mit dem Ziel, gewohnte Handlungsfelder verlassen und an die Ränder, auch an jene des eigenen Denkens, zu gehen. Evangelisierung und Katechese mit dem Ziel, die Ausrichtung nach dem Evangelium, Verkündigung der Frohbotschaft und die Freude am Glauben zu stärken.

mit dem Ziel, die Ausrichtung nach dem Evangelium, Verkündigung der Frohbotschaft und die Freude am Glauben zu stärken. Erwachsenenbildung mit dem Ziel, die Menschen zum selbstständigen Denken und Handeln befähigen.

mit dem Ziel, die Menschen zum selbstständigen Denken und Handeln befähigen. Bildung mit den Bereichen Schule und Hochschule sowie der Studierenden-Seelsorge.

mit den Bereichen Schule und Hochschule sowie der Studierenden-Seelsorge. Kirche und Kultur mit dem Ziel, dass Kirche mit den Menschen in Begegnung und im Austausch ist.

Was die Besetzung der Leitungsfunktionen betrifft, laufen derzeit die Gespräche. Der Großteil der Neuorganisation soll jedenfalls bis Pfingsten umgesetzt sein, kündigt Schwarz an.