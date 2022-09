Treffen der Feuerwehren in Euratsfeld

Werbung

„Teilnehmen kann jeder – ob Familie, Einzelpersonen, ob Feuerwehrmitglied oder nicht, Vereine oder Firmen, unsere Türen stehen allen offen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber, der auch Kommandant der FF Euratsfeld ist.

Euratsfeld ist am Samstag, 3. September, Gastgeber des 38. NÖ Florianimarsches. Die Freiwillige Feuerwehr hat dabei gleich zweifachen Grund zu feiern – denn heuer wird auch das 150-Jahr-Jubiläum begangen.

Die Teilnehmer wandern zunächst auf zwei möglichen Wegstrecken durch Euratsfeld (Treffpunkt ab 7 Uhr beim Feuerwehrhaus, Start ab 9 Uhr). Die Festmesse findet dann um 11 Uhr statt. Anschließend klingt die Veranstaltung bei Speis und Trank beim Feuerwehrhaus aus.

Veranstaltet wird das mittlerweile schon traditionelle Event in Kooperation mit dem NÖ Landesfeuerwehrverband. In den letzten Jahren waren hunderte Florianis aus ganz Niederösterreich mit dabei. Hauptinitiator ist Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer OSB, der auch die Festmesse in Konzelebration mit den Feuerwehrkuraten leiten wird.