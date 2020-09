Die Bilder aus dem Jahr 2015 sind auch fünf Jahre später noch präsent. Ein heillos überfülltes Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen (Bezirk Baden), Helfer, die völlig ausgelaugte Menschen in Zügen auf der Durchreise begleiten, und Notquartiere, die quasi über Nacht aus dem Boden gestampft wurden, haben sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt.

Als Ungarn Anfang September 2015 seine Grenzen öffnete, wurde Niederösterreich zum Transitland. Organisationen wie Bundesheer, Caritas und Rotes Kreuz stemmten mit ihren Teams in nie dagewesenen Großeinsätzen die Betreuung zehntausender Menschen – die Caritas St. Pölten verzeichnete etwa die Versorgung von 28.000 Personen. Laut Statistik des Innenministeriums erfüllte Niederösterreich damit im September 2015 die Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen zu 114 Prozent.

Fünf Jahre später ist die Krise für viele aber nicht vorbei. „Menschen, die seit fünf Jahren in Österreich sind, haben so ein schwieriges Leben“, schildert Karl „Charly“ Lahmer, der 2015 Pressesprecher der Caritas St. Pölten war. Mit der Initiative „Willkommen Mensch Haunoldstein“ setzt er sich nach wie vor für geflüchtete Familien ein, unterstützt sie bei Behördengängen und im Alltag. Dass viele noch immer auf ihre Asylbescheide warten, stimmt Lahmer nachdenklich. „Das sind Menschen, die seit fünf Jahren hier sind, aber seit fünf Jahren nicht arbeiten dürfen.“ In Sachen Integrationsunterstützung gehöre daher, so Lahmer, im Land noch viel getan.

Zwischen Notfallplan und Politversagen

Dennoch habe er in den damals besonders prägenden Monaten gelernt: „Katastrophen können bewältigt werden, wenn alle zusammenhelfen.“

Auch die NGOs (Nichtregierungsorganisationen) haben ihre Lehren aus 2015 gezogen. Das Rote Kreuz hat seither zwei Katastrophenhilfezentren (Münchendorf und Tulln) errichtet, um logistische Herausforderungen großer Einsätze künftig noch effizienter abzuwickeln. Der Großeinsatz 2015 habe den Fokus stärker auf das ohnehin geplante Vorhaben gelenkt. „Vor allem hat sich aber gezeigt, wie wichtig Katastrophenvorsorge in jeder Hinsicht ist,“ meint Präsident Josef Schmoll vom Roten Kreuz Niederösterreich.

Die Caritas forciert in NÖ mobile Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit. Viele der Helfer von damals „leisten bis heute einen wichtigen Beitrag bei der Integration dieser Menschen“, betont Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner.

Auch die Politik will dazugelernt haben. Der Asylnotfallplan der Landesregierung soll ein zweites 2015 künftig verhindern. NÖ befindet sich laut dem zuständigen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) in Sachen Asyl derzeit „in ruhigem Fahrwasser“. Andreas Babler, SPÖ-Bürgermeister aus Traiskirchen, dagegen sieht das vollkommene Versagen der Flüchtlingspolitik. „Das, was damals geschah, war politisch so gewollt“, heute werde die Geschichte von der Regierung umgeschrieben und die helfende Zivilgesellschaft vergessen. Letztere zeige aber, „dass am Ende Menschlichkeit siegt und wir die moralischen Gewinner sind“, resümiert Babler.