Missionare wurden feierlich entsendet

Focus (Fellowship of Catholic University Students) ist eine Organisation, die 1998 in Amerika gegründet wurde und mittlerweile an mehreren Hochschulstandorten in Europa tätig ist. Seit 2021 sind die Missionare in der Diözese St. Pölten tätig und arbeiten am Campus Krems und St. Pölten mit der Studierendenseelsorge zusammen.

Seit einigen Jahren findet die Sommerschulung der europäischen Missionare in der Kartause Gaming statt. In diesen Wochen werden die neuen Missionare auf ihre Einsätze vorbereitet. Für einige Tage wurden die Hochschulseelsorger, die mit Focus zusammenarbeiten, nach Gaming zum Austausch eingeladen.

Die neuen Missionare wurden im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes mit dem Segen der Kirche in die Diözesen gesandt, in denen sie tätig sein werden. Der Gründer von Focus, Curtis Martin, war aus Amerika angereist. Die Missionare unterstützen die Ortskirchen dabei, die Botschaft des Evangeliums zu verkünden.