Seit Jahren fördert das Land NÖ die Errichtung und Gestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen. Zahlreiche naturnahe Orte, an denen sich Kinder austoben, Eltern einander treffen und Senioren die Sonne genießen können, sind so entstanden. Alleine in der vergangenen Förderperiode von 2015 bis 2019 wurden 99 Projekte umgesetzt.

Auch heuer war das Interesse wieder groß. Rund 40 Gemeinden stellten einen Antrag. „Ich freue mich, dass nach 99 Projekten die Nachfrage immer noch so groß ist“, meinte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Bekanntgabe der Sieger-Gemeinden im Landhaus in St. Pölten. Aufgrund des großen Interesses und der durch Covid-19 belasteten Situation für Gemeinden, entschloss sich die Landesregierung, statt der ursprünglich geplanten 10 nun 12 Gemeinden zu unterstützen. Und das sind: Altenburg, Eggern, Emmersdorf, Lengenfeld, Fels am Wagram, Oberwölbling, Türnitz, Wimpassing im Schwarzatale und die Stadtgemeinden Amstetten, Groß Gerungs, Groß-Siegharts und Laa an der Thaya.

Gemeinsam und naturnah gestalten

Das Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH begleitet die Gemeinden von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Umsetzung. In der „Spielforscher-Werkstatt“ können die Kinder herausfinden, welche Gestaltungselemente sie gerne hätten. Ihre Wünsche fließen in die Gestaltung mit ein.

Im Frühling steht dann die „Pflanz-Werkstatt“ am Programm. Wo soll es eine Nasch-Hecke geben? Wo sollen Sträucher gepflanzt werden? Auch hier heißt es: Mithelfen! Apropos Pflanzen: Auf den Spielplätzen und Schulhöfen wird in Sachen Grün nach den Kriterien von „Natur im Garten“ gearbeitet. Also, kein Torf, keine chemisch-synthetischen Düngemittel, keine chemisch-synthetischen Pestizide.

„Wer Schulhöfe und Spielplätze ökologisch gestaltet und pflegt, der schont nicht nur die Umwelt, sondern trägt auch viel zum Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer bei. Die Kinder erlernen darüber hinaus wertvolles Wissen im richtigen Umgang mit Boden und Natur“, betont Landesrat Martin Eichtinger.