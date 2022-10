Nobelpreisträger Anton Zeilinger prägte NÖ

Werbung

Schon lange wurde er als Kandidat gehandelt, jetzt hat es geklappt: Quantenphysiker Anton Zeilinger wird mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Seine Experimente sind international bahnbrechend. Und auch in Niederösterreich hat der 77-Jährige die Forschungswelt maßgeblich mitbestimmt: Er formulierte die Gründungsidee des Institute of Science and Technology Austria (ISTA).

„Nicht nur die wissenschaftliche Exzellenz verbindet Anton Zeilinger mit dem ISTA. Ohne ihn würde das Institut nicht existieren“, würdigt das Forschungszentrum den Neo-Nobelpreisträger. Es war Zeilinger, der beim Technologieforum Alpbach vorschlug, ein Institut für Spitzenforschung in Österreich zu etablieren. Mit dem ISTA in Maria Gugging (Klosterneuburg) wurde diese Idee im Jahr 2009 schließlich Realität. Auch dank Zeilingers Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des ISTA-Kuratoriums, ein Amt, das er von 2006 bis 2016 innehatte.

ISTA-Präsident Thomas Henzinger gratuliert: „Diese Anerkennung ist nicht nur für Antons richtungsweisende Arbeit überfällig, sondern auch für die österreichische Wissenschaft von enormer Bedeutung.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, selbst Klosterneuburgerin, unterstreicht die besondere Beziehung zu NÖ, speziell zum ISTA: „Er kann zu Recht als einer der Gründerväter dieser weltweit anerkannten Einrichtung bezeichnet werden. Unser Bundesland verdankt ihm sehr viele wichtige Impulse und Anregungen auf dem Weg zum Wissenschafts- und Forschungsland.“