Eigenes Pool erfreut sich großer Beliebtheit

„Zuhause ist es doch am schönsten“ – Dieses Sprichwort bewahrheitet sich bei den NÖN-Leserinnen und NÖN-Lesern auch dann, wenn es darum geht, wo am liebsten geschwommen wird. Bei der Umfrage der Woche gaben 708 Personen und damit 30,49 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer an, am liebsten im privaten Pool zu schwimmen.

Doch auch Teiche, Seen und Flüsse sind beliebt. 672 Personen und somit 28,94 Prozent nannten diese Option als Favoriten. 628 NÖN-Leserinnen und NÖN-Leser (27,05 Prozent) verzichten ganz auf eine öffentliche Abkühlung. Weniger beliebt bei den Teilnehmenden der Umfrage waren hingegen Hallen- und Freibäder. Nur 314 Personen und somit 13,52 Prozent präferieren diese Möglichkeit zum Schwimmen.